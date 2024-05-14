Matlaşmış bardakları bu yöntemle temizleyin, nasıl ışıl ışıl oluyorlar görün... Bardaklar makinede yıkanırken matlaşarak parlaklığını kaybedebilir. Can sıkıcı olabilen bu sorunu gidermek için ise çeşitli doğal yöntemler bulunur. Uygulayacağınız bu yöntemlerle bardaklarınız ışıl ışıl olacak…

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Bulaşık makinesinde yıkanan bardaklar zamanla matlaşarak parlaklıklarını kaybederler. Bu durum çoğu ev hanımı için oldukça can sıkıcı bir durumdur.

Kireç nedeniyle matlaşan bardaklar için çeşitli kimyasal ilaçlar kullanılabiliyorken aynı zamanda doğal yöntemlerle de mat görüntüden kurtulmak mümkün olabiliyor.

Ovalamaya bile gerek kalmadan bardaklarınızı aldığınız ilk günkü gibi parlatacak bu yöntemlerle bardaklarınızdan kireci tamamen temizleyeceksiniz.

İşte, matlaşan bardakları ışıl ışıl yapan yöntemler…

Birkaç farklı yöntemi bulunan bardak parlatmada ilk ve en etkili yöntem limondur. Bir adet limonu ortadan ikiye bölerek yarısını tuza bandırın, ardından matlaşan bardaklarınızın içini ve dışını bu limon ile güzelce ovun. Ovma işlemini bitirdikten sonra ılık sudan geçirin.

Diğer bir yöntem ise diş macunudur. Temiz bir diş fırçasına bir miktar diş fırçası sıkın ve dişlerinizi fırçalıyor gibi bardakların kireçli bölgelerini fırçalayın. Fırçalama işlemi bittikten sonra ılık sudan geçirerek bardakları macun kalıntılarından iyice temizleyin.

Bardaklarınızı bu yöntemlerle temizlediğinizde nasıl parladığına şaşıracak ve bu yöntemleri uygulamaktan bir daha vazgeçemeyeceksiniz.