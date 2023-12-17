Mauro Icardi paylaştı, taraftarlar şokta! Derbi öncesi bu sakatlık…

Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Mauro Icardi, son maçlarda gol bulmada zorlanarak taraftarların eleştiri oklarını üzerine çekiyor.
Arjantinli yıldız, son 10 maçta 2'si penaltıdan olmak üzere sadece 3 gol kaydetmesine rağmen, taraftarlar daha fazla verim bekliyor.
Sarı-Kırmızılı takımın önemli bir parçası olarak görülen Icardi'nin performansındaki düşüş, Galatasaray taraftarını endişelendiriyor.
Öte yandan Fenerbahçe derbisinde Mauro Icardi'den üstün performans beklenirken, sosyal medyaya düşen bir fotoğraf taraftarları korkuttu.
Icardi'nin sarılı ayağı dikkat çekti
Son dönemde saç stilleriyle gündemden düşmeyen Mauro Icardi, tıraş olurken poz verdi. Sosyal medya hesabından pozunu paylaşan yıldız ismin sargılı ayağı dikkat çekti.
Görüntünün ardından sosyal medya kullanıcılarından, “Ayağı neden sargılı, sakat mı?” gibi sorular geldi.