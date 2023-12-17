Mauro Icardi paylaştı, taraftarlar şokta! Derbi öncesi bu sakatlık… Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü Mauro Icardi, hayranlarını korkuttu. Icardi’nin sosyal medyaya düşen fotoğrafı yürekleri ağza getirdi. Taraftarlardan “Derbi öncesi bu olmadı” yorumları geliyor.

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Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Mauro Icardi, son maçlarda gol bulmada zorlanarak taraftarların eleştiri oklarını üzerine çekiyor.

Arjantinli yıldız, son 10 maçta 2'si penaltıdan olmak üzere sadece 3 gol kaydetmesine rağmen, taraftarlar daha fazla verim bekliyor.

Sarı-Kırmızılı takımın önemli bir parçası olarak görülen Icardi'nin performansındaki düşüş, Galatasaray taraftarını endişelendiriyor.

Öte yandan Fenerbahçe derbisinde Mauro Icardi'den üstün performans beklenirken, sosyal medyaya düşen bir fotoğraf taraftarları korkuttu.

Icardi'nin sarılı ayağı dikkat çekti

Son dönemde saç stilleriyle gündemden düşmeyen Mauro Icardi, tıraş olurken poz verdi. Sosyal medya hesabından pozunu paylaşan yıldız ismin sargılı ayağı dikkat çekti.

Görüntünün ardından sosyal medya kullanıcılarından, “Ayağı neden sargılı, sakat mı?” gibi sorular geldi.