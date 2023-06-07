Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte adaylar... Geçtiğimiz hafta TBMM’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili yemin töreni gerçekleşti. Gözler Meclis Başkanlığına çevrilirken 7 milletvekili aday gösterildi. Peki Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Hangi milletvekilleri aday oldu? İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinenin belirlenmesinin ardından ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Vatandaşların gündeminde Meclis Başkanı yer alıyor. Yeni Meclis Başkanı’nı seçmek için TBMM Genel Kurulu geçici başkanlık görevini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlığında toplanacak. Yeni seçilecek Meclis Başkanı 2 yıl boyunca görev yapacak. Başkanlık için gösterilecek adaylar Geçici Başkanlık divanına bildirildi. Meclis Başkanlığı’na toplamda 7 milletvekili aday gösterildi. Meclis Başkanlığı seçimine kısa bir zaman kala araştırmalar da hızlandı. Peki Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Hangi milletvekilleri aday oldu? İşte detaylar… Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman? Meclis Başkanlığı seçimi bugün saat 14:00’de geçici başkanlık görevini üstlenen Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleşecek. Meclis Başkanı adayları AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Kaç oy alması gerekiyor? Meclis Başkanı seçimlerinde ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.