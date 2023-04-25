Meclis ne zaman açılacak? Seçim öncesi tatile girilmişti: TBMM açılış tarihi ne zaman? 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle mecliste 'seçim tatili' kararı alınmış ve bir süreliğine tatile girilmişti. Peki meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM açılış tarihi...

Türkiye seçime giderken meclisin ne zaman açılacağı da merak edildi. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi sürecine doğru gidilirken, meclis seçim öncesi bir süreliğine tatile girmişti. İşte 2023 TBMM açılış tarihi...

Meclis ne zaman açılacak?

YSK tarafından kesin olarak seçim sonuçları ilan edildikten sonra Meclis tekrardan mesaiye başlamış olacak. TBMM 14 Mayıs seçimlerinin YSK tarafından kesin sonuçlarının açıklanmasından 3 gün sonrasında açılacak.

Seçim ne zaman, kaç gün kaldı?

14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir süre kaldı. Bugün yani 25 Nisan itibarıyla seçimlere 18 gün kalmış durumda. Yapılacak seçimler 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 itibarıyla başlayacak. Seçimlerin tamamlanması saat 17.00’de olacak.

Seçimlere ne kadar seçmen katılacağı da merak ediliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi seçmeninin ve toplamda 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını belirtti.

14 Mayıs seçim takvimine göre seçimlerin ikinci tura kalması halinde 2. tur seçimleri 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.