Meclis ne zaman açılacak? TBMM 28. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki TBMM ne zaman açılacak? İşte yanıtı..

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimlerde Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kaldı. 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu elde etti. Seçimlerin ardından vatandaşlar TBMM'de yeni dönemin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM 28. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? İşte yanıtı.. Meclis ne zaman açılacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi 14 Mayıs seçim sonuçlarının YSK tarafından resmi olarak ilan edilmesinden 3 gün sonra açılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre resmi seçim sonuçları 19 Mayıs'ta Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili kurumlara gönderilecek. Buna göre; Meclis 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü açılacak.