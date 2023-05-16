Mecliste üstünlüğü sağlamak ne anlama geliyor? 14 Mayıs seçimlerinin ardından, mecliste partilerin dağılımı belli oldu. Bu dağılıma göre, Cumhur İtitfakı mecliste üstünlüğü ele geçirdi. Peki, Mecliste üstünlüğü sağlamak ne anlama geliyor?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 seçimlerini geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kaldı ancak milletvekilliği seçimleri sonuçlandı. Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlanmasının ardından, Cumhur İttifakı meclsite üstünlüğü ele aldı. CHP'nin mecliste var olan koltuklarını da kaybetmesi ve Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü devam ettirmesi, bundan sonraki süreç hakkında da bilgi veriyor. Bunun üzerine süreç hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, "Mecliste üstünlüğü sağlamak ne anlama geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. Peki, Mecliste üstünlüğü sağlamak ne anlama geliyor? İşte detaylar... Mecliste üstünlüğü sağlamak ne anlama geliyor? Mecliste üstünlük Cumhur İttifakı'nın eline geçti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimleri iyice önem kazandı. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda seçilirse, meclisle birlikte desteği ve gücü artmış olacak. Ancak eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, mecliste üstünlüğü olmayacak. Bu nedenle alacağı kararlar konusunda zorlanabilir.