Meğer kilitleniyorlarmış! Pencere kulpunu o yöne çevirmek yetiyor... Evde güvenliği arttırmak için pencerenizin kulpunda yer alan o noktayı çevirmek meğer pencerenin kilitlenmesini sağlıyormuş. Pencereye ek bir kilit almanıza gerek kalmadan bakın nasıl kilitleniyormuş.

Haber Merkezi

Evlerde güvenliği sağlamak için ilk olarak kilitlerin güçlü ve güvenilir olması gerekir. Kapı ve pencerelerde yer alan kilitler bu güvenliği sağlamanızda ki ilk adımlardır.

Her kapıda bulunan kilit sistemi meğer o pimapenlerde de bulunuyormuş. Pencere kulpunun hemen arkasında yer alan o nokta pencere kilidi olarak kullanılıyormuş.

Sizde evdeki güvenliğinizi arttırmak istiyorsanız hemen pencere kulplarında ki o noktayı kontrol edin.

KULPDAKİ ÇERÇEVİ ÇEVİRMEK YETİYOR!

Çeşitli marka ve modelde üretilen pimapenlerin bazılarında bulunan bu ayrıntı pencerelerinizin kilitlenmesini sağlıyormuş.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yayınlanan videoda, pencere kulpunda yer alan çerçevenin saat yönüne doğru çevrilmesi pencerelerin kilitlenmesini sağlıyormuş.

Sizde hemen pencere kulplarınızın çerçevelerini kontrol edin eğer çerçeveler dönüyorsa bundan sonra kilitlemeden evden ayrılmayın.

NOT: Model farklılıklarından dolayı her pencere kulpunda bulunan çerçeve dönmeyebilir bu durumda güvenliği arttırmak için pencere kilit aparatlarından yardım alarak pencerelerinizi kilitleyebilirsiniz.