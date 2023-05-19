Meğer mucizeymiş! Çiğ yumurtayı toprağa gömün ve bekleyin... Yumurtanın toprakla birleşiminden çıkan faydayı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız...

Zengin protein ve kalsiyum bombası olarak öğünlerde her daim yer bulan yumurta, yalnızca insan sağlığına değil bütün canlılara faydalı desek yeridir.

"Toprak ve yumurta" ilişkisi kulağa garip gelse de, etkisini duyan hemen deniyor.

Çiğ yumurtayı saksıya gömenler, ortaya çıkan sonuçlara inanamıyor.

Bakın toprağa yumurta koymak ne işe yarıyormuş!

Vitamini kabuğunda

Yumurta kabukları içerdikleri kalsiyum ve diğer mineraller sayesinde toprağı besliyor.

Bitki bakımı için masraf yapmak yerine, en doğal yöntemlerden birisi yumurta oluyor.

Toprağın altına bırakacağınız çiğ yumurta kabuğu, hem mineral kaynağı oluyor hem de bitkinizin kökünün çürümesini engelliyor.