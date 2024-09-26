Meğer zehir saçıyormuş! Mutfak bezlerini çamaşır suyu yerine o teknikle temizleyin... Mutfak bezleri kısa sürede kirlendiği için kısa aralıklarla çeşitli kimyasallar kullanılarak temizlenir. Hemen herkesin temizleme yöntemleri arasında olan çamaşır suyu meğer mutfak bezleri için oldukça tehlikeliymiş. Çamaşır suyunda bekletmek adeta zehre dönüştürüyormuş.

Haber Merkezi

Mutfak bezleri, süngerleri kolayca bakteri ürettiklerinden temizlikleri oldukça önemli olan ürünler arasında yer alırlar. Hemen her şeyde kullandığımız mutfak bezlerinden bazı zamanlarda mutfağınıza can sıkıcı kötü kokular yayılabilir.

Çoğu kişi, bu kötü kokudan kurtulmak ve bezini arındırmak için çamaşır suyuna yatırır ve 1 gece bekletir. Ancak bu, sanıldığı kadar masum değilmiş.

Çamaşır sulu olan suda bekletilen mutfak bezleri daha sonra tezgahlara ya da buzdolaplarına sürüldüğünde sağlığınız için oldukça zararlı oluyormuş.

ÇAMAŞIR SUYUNA DEĞİL KARBONATA YATIRIN

Birçok kimyasal içeren ve sağlığınız için oldukça tehlikeli olan çamaşır suyu her ne kadar size daha temiz hissettiriyor olsa da sağlığınız için mutfak bezlerini karbonat tekniği ile temizlemeniz daha etkili oluyormuş.

Karbonat tekniğinde bezleri su dolu bir tencerenin içine koymanız ve ardından üzerlerine bir 1 yemek kaşığı karbonat dökerek kaynatmanız yeterli oluyormuş.

Bu teknikle kimyasallara maruz kalmayan mutfak bezleri gıdalarla temas eden hiçbir yüzeye değmediği için sağlığınız için herhangi bir tehlike oluşturmadan temiz kalacak.