Memura ek zam yapılacak mı, ne zaman? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 3 aylık enflasyon farkı! Emekli maaşına yapılan ek zammın ardından vatandaşlar, memur maaşına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur maaşlarına zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Memur maaş zammı ve hakkındaki gelişmeler vatandaşların gündeminde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda emekli maaşına yapılan 2 bin TL ek zammın ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez zam alan memurlar, maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceğini merak ediliyor. Binlerce öğretmen, polis, doktor, bekçi gibi memur vatandaşlar arama motorlarında memura ek zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki Memura zam yapılacak mı? Memura ek zam gelecek mi, ne zaman? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar... Memura ara zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına gelen zammın ardından vatandaşlar, memur zammını merak ediyordu. Memur maaşlarına ara zam yapılması şuan için gündemde yer almıyor. 3 aylık enflasyon farkı Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak belirleniyor. Üç aylık enflasyon verilerine göre memurlar şimdiden yüzde 4,52 enflasyon farkı almaya hak kazandı.