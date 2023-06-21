Memurlara müjde! Bakan Işıkhan açıkladı: 2023 en düşük memur maaşı 22 bin TL mi olacak? Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. Gözler memur maaşına çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan rakamı açıkladı...

2023 temmuz ayı ara zammı yapıldı. Asgari ücrete yüzde 34 oranında zam geldi.

Yapılan zam oranıyla birlikte asgari ücret net tutar 11 bin 402 lira olurken brüt 13 bin 214 lira oldu.

Asgari ücret zammının ardından gözler memur maaşlarına çevrildi.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. En düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını belirtmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde memur maaşlarına yönelik düzenlemeyle ilgili soruları yanıtladı.

Memur maaşlarına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ederken Bakan Işıkhan rakamı duyurdu.

Peki 2023 memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı 22 bin TL mi olacak? İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması...

2023 memur maaşı ne kadar olacak?

Bakan Işıkhan, memur maaşlarına yönelik düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak."

Bakan Işıkhan, düzenlemenin temmuzda Meclis’ten geçeceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıkladı.