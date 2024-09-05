Merakla bekleniyordu fiyat bilgisi sızdı! İşte iPhone 16 fiyatları...

Editör: Seda Yeşilyurt
ABD’li teknoloji devi Apple, yeni telefon modelini tanıtmaya hazırlanırken Türkiye satışları hakkında ortaya atılan iddialar gündemde büyük bir yer tutuyor.
Genellikle Eylül ayının ikinci haftası tanıtım gerçekleştiren şirketin iPhone 16 serisini tanıtması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
Milyonlarca iPhone kullanıcısının merakla beklediği yeni iPhone serisi için öngörülen Türkiye satış fiyatları dudak uçuklatmayı başardı.
İŞTE TAHMİNİ iPHONE SATIŞ FİYATLARI...
Her yıl yeni bir model çıkartarak teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran Apple 9 Eylül 2024 tarihinde tanıtımını gerçekleştireceği iPhone 16 serisini 20 Eylül 2024 tarihinde alıcılarla buluşturacak.