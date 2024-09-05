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Merakla bekleniyordu fiyat bilgisi sızdı! İşte iPhone 16 fiyatları...

Merakla bekleniyordu fiyat bilgisi sızdı! İşte iPhone 16 fiyatları... Türkiye’de büyük bir pazara sahip olan teknoloji devinin Apple’ın yeni iPhone 16 serisini tanıtması heyecanla beklenirken tahmini Türkiye satış fiyatları gündeme bomba gibi düştü. İşte, iPhone 16 serisisin fiyatları...