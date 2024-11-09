Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı toplantısı..

Hüseyin Topuz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı.

Merkez Bankası'nın Kasım ayı toplantısının ne zaman yapılacağı büyük bir merakla takip ediliyor.

Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren toplantıda alınacak olan faiz kararının ne olacağı yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası'nın Kasım 2024 dönemine ait faiz kararı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak.

ABD’de gerçekleşen seçim sonrasında Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin küresel piyasalardaki faiz kararlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih..

Merkez Bankası Kasım ayı toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayı toplantısı 21 Kasım 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Toplantıda alınacak faiz kararının aynı gün saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.