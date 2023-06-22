Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı açıklandı. Faizin artmasının ardından dolar ve altın kurları araştırılmaya başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararı için yapılan toplantı sona erdi. Dolar, altın ve borsayı doğrudan etkileyen Merkez Bankası faiz kararı toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapıldı. 27 ay sonra ilk kez faiz arttıran Merkez Bankası, geçtiğimiz ay 8,50’de sabit tutmuştu. Haziran ayında ise 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti. Yapılan faiz artışının ardından vatandaşların gözü dolar, altın ve borsa kurlarına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar... Altın ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası; Gram altın 1.496 TL, Çeyrek altın 2.513 TL, Cumhuriyet altını 10.168 TL oldu. Dolar ve Euro ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası; Dolar 24,24 TL Euro 26,64 TL oldu.