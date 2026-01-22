Merkez Bankası Ocak 2026 faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? MB Ocak faizi kararı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026'nın ilk PPK toplantısı bugün...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tarifelerini uygulamayacağını açıklaması sonrası küresel piyasalarda risk iştahı artarken, gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Kredi çekecekler ve mevduat yatırımcılarının yakından takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için detaylar merak konusu.

Faiz kararı açıklandı mı? Ocak 2026 faizi kaç oldu? Faiz düştü mü, yükseldi mi? gibi başlıklar araştırılıyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Peki; MB Ocak 2026 faiz kararı açıklandı mı? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI OCAK 2026 FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI

Ocak 2026 faizi açıklandı. Merkez Bankası, faizi 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37,00 seviyesine çekti.