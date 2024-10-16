Mersin’de hasat başladı! Bin 300 yıllık ağaçtan toplanıyor, fiyatlar 45 TL’yi buluyor...

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Mersin Mut ilçesinde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte hem sofralık zeytin satışı hem de zeytinyağı yapımı telaşı başladı.

Hasat edilen zeytin fiyatları bu yıl elek numarasına göre 10 liradan başlayıp 45 liraya kadar alıcı buluyor.

İlçede bulunan 300 dekarlık alanda yer alan 15 milyon zeytin ağacından gerçekleştirilen hasat üreticiyi sevindiriyor.

BİN 300 YILLIK ZEYTİN AĞACI

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ilçenin zeytincilikte önde geldiğini bin 300 yıllık zeytin ağacıyla birlikte Orta Doğu üzerinden zeytinin dünyaya mut ilçesinden yayıldığını dile getirdi.

Mut zeytinyağı hakkında da bilgi veren Bayır, "Mut zeytinyağımız sıfır 8 asidin altında peroksit değeri 8-9'larda olmasıyla raf ömrünün peroksit avantajıyla daha uzun olmasıyla ve içerdiği sağlık bileşenlerinin sayesinde natürel organik ve polifonör miktarı olarak dünya piyasalarında ön plana çıkmaktadır" diye konuştu.