Mesai saatleri değişecek mi 2023? Mesai ne kadar, kaç saat olacak? Türkiye'de mesai saatleri 2023! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nebati Bilgin, çalışma saatlerinin kısaltılmasına işaret etti. Bu kapsamda "mesai saatleri değişecek mi" sorusu milyonlarca çalışanın gündemine geldi. Peki, mesai saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? İngiltere'de 5 saat deneniyor...İşte Bakan Nebati'den açıklamalar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Bakan Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle günlük mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Bilgin, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" dedi.

Mesai saatlerinin gündeme gelmesi, milyonlarca çalışanın ilgi odağı oldu. 8 saat mesai yapanlar, "mesai saatleri değişecek mi", "mesai saati azalacak mı", "çalışma saati kaç saat olacak" gibi soruları merak ediyor.

İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor. 1 Mayıs'ta bunları düşünerek çalışma ilişkileri üzerinde tartışmamız gerekir" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda "mesai 5 saat mi olacak" sorusu da gündeme geldi.

Peki, mesai saatleri değişecek mi? Mesai saati kısalacak mı, kaç saat olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de mesai saatleri 2023

2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası’na göre de Türkiye’de haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabilir.

Mesai saatleri değişecek mi?

Mesai saatleri hakkında kısaltılması gündeme geldi ancak henüz resmi bir değişiklik bulunmuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mesaide 8 saatin sanayinin başlangıç zamanına göre şekillendiğini belirtti.

Bilgin, "Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar?

Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır." dedi.

Bilgin, mesai saatlerinin düşürülmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."

İngiltere'de mesai 5 saat

İngiltere’de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor.