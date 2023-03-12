MESSİ'NİN REKORUNU KIRDI! Enes Ünal, Lionel Messi'ye ait olan rekoru kırarak tarihe geçti.. Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal kırılması güç bir rekora imza attı. Enes Ünal, Lionel Messi'ye ait olan o rekoru kırmayı başardı..

İspanya La Liga takımlarından Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, performansıyla göz dolduruyor.

Getafe formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda 12 gol atan Enes Ünal gol krallığında 15 gollü Robert Lewandowski'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Enes Ünal Getafe'nin geçtiğimiz gün Cadiz ile deplasmanda oynadığı maçta attığı 2 gol ile dikkatleri üzerine çekerken Lionel Messi'ye ait olan bir rekoruda egale etti.

Enes Ünal 90+16. dakikada kaydettiği penaltı golü ile Lionel Messi'ye ait olan bir rekoru kırdı.

Enes Ünal'ın 90+16'da attığı bu gol, Messi'nin 2008 yılında Espanyol'a attığı golü geride bırakarak LaLiga'da 21. yüzyılda atılan en geç gol oldu.

Enes Ünal'ın maçın 105:14. dakikasında attığı gol Lionel Messi'nin 2008 yılında Espanyol'a karşı maçın 102:52. dakikasında attığı golü geride bıraktı.