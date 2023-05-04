Messi'ye çılgın teklif.. Cristiano Ronaldo'yu ikiye katlayacak! İşte Arabistan ekibinin Messi'ye teklifi.. PSG forması giyen ve geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Arabistan Ligi'ne transfer olacağı konuşuluyor. İşte transfer dedikodusunun detayları..

Geçtiğimiz günlerde izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle PSG tarafından iki hafta kadro dışı bırakılan Messi'nin kulüpten ayrılacağı iddia ediliyor.

PSG kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Lionel Messi, PSG'li taraftarlar ile de uzun zamandır bir gerginlik yaşıyor.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e elenmesinden sonra taraftarlar Messi’ye tepkilerini artırmaya başlamıştı.

Son dönemde sık sık Lionel Messi'nin de tıpkı Cristiano Ronaldo gibi Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olacağı konuşuluyor.

Ortaya atılan iddia dudak uçuklattı

Yabancı basında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, Lionel Messi'ye Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynaması için yıllık 400 milyon dolarlık bir sözleşme teklif edecek.

Bu iddianın doğru olup olmadığı henüz bilinmezken olası bir transfer durumunda Lionel Messi futbol tarihine geçecek.

Messi'ye teklif edilen yıllık ücret Al Nassr'dan yıllık 200 milyon dolar kazanan Cristiano Ronaldo'yu bile ikiye katlayacak.

Öte yandan Lionel Messi'nin eski takımı Barcelona'da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İddiaya göre Barcelona, Lionel Messi'ye yılda 25 milyon euro'dan 1+1 yıllık sözleşme teklif edecek.

Messi'nin nasıl bir karar vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak..