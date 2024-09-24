Metal dedektörle buldu, servet kapıları aralandı! Değeri 6 milyon... İngiliz bir arkeolog metal dedektörüyle arama yaparken bulduğu hazine servet kapılarını araladı. Açık artırmada sergilenen parçaların değeri dudak uçuklatmaya yetti.

Haber Merkezi

Arkeolog olan ve İngiltere’de yaşayan George Ridgway, metal dedektörüyle arama yaparken büyük bir hazine keşfine imza atmayı başardı.

Ridgway, dedektör yardımıyla Roma dönemine tarihlenen altın ve gümüş madeni paraların bulunduğu bir hazine ile bir servet sahibi oldu.

BBC’nin CBS’ten aktardığı habere göre, Ridgway Roma yolu olduğunu bildiği bir tarlada saatler süren araştırmasının sonucunda metal dedektörünün yardımıyla 1. yüzyıla ait olan Roma broşları ve Jül Sezar döneminden kalan gümüş sikkelere ulaştı.

Saatler süren aramanın ardından toplamda 160 adet gümüş sikke bulan Ridgway, babasıyla birlikte keşfini genişletti. 3 ay süren kazı çalışmalarının sonunda ise toplamda 748 adet madeni para keşfine imza attı.

DEĞERLERİ DUDAK UÇUKLATTI...

Ridgway tarafından bulunan hazinede yer alan bazı madeni paralar İngiliz Müzesi tarafından talep edilirken geriye kalanlar açık artırmaya konularak satışı gerçekleşti.

Her biri birbirinden değerli olan sikkeler arasında Caligula dönemine ve Agrippina potresi taşıyan bir sikke 9 bin 295 dolarlık fiyatıyla şaşırttı. Ridgway tarafından bulunan ve açık artırmada satışı gerçekleşen hazine, 176 bin dolara (yaklaşık 6 milyon lira) satıldı.