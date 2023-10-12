Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji, 12 Ekim 2023 Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bölgelerde hava

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney ve Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin puslu ve yer yer sisli gemesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın güney, Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı bulutlu