Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat... Bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya'da şiddetli yağmur bekleniyor. Gece ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevrelerinde yağışlar etkisini artıracak.

Hüseyin Topuz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün akşam saatlerinde Trakya bölgesinde, gece saatlerinde ise İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısında, gece ise Marmara genelinde ve Kuzey Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. MGM, bu kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyarıyor.

Hava sıcaklıkları ise Ankara'da en yüksek 31, en düşük 16; İstanbul'da en yüksek 26, en düşük 19; İzmir'de en yüksek 32, en düşük 19 derece olarak öngörülüyor.