METEOROLOJİ UYARDI! Tüm Türkiye için yağış ve fırtına uyarısı yapıldı! İşte yağışların geleceği tarih. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yarından itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 11 Mart Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde yağışlı ve fırtınalı hava etkisini gösterecek.

Yapılan uyarılara göre, Balkanlar üzerinden gelecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü ve sağanak şeklinde olması beklendiği açıklandı.

En çok merak edilenler arasında ise depremden etkilenen illerin bulunduğu bölgelerin hava durumu yer alıyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerde ise pazar gününden itibaren 5 gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.

Sıcaklıklar azalacak

Cumartesi günü Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de düşmesi bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunuyor.