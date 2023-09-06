Meteoroloji uyardı! Yağmur, fırtına, sel... Dışarı çıkmayın! Meteoroloji, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü hava durumu raporunu yayınladı. Dışarı çıkacaklar planını bu rapora göre yapabilecek.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgelerde hava

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık