Meteoroloji'den 10 kent için sarı uyarı! O illerde yaşayanlar dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgelerde hava
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu
SAKARYA °C, 29°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.