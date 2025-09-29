Meteoroloji'den 17 il için yağış uyarısı! İşte yağış beklenen iller...

Meteoroloji, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başında önemli bir uyarı yayımladı. İstanbul, İzmir ve Bursa dahil olmak üzere 17 il için sarı kodlu alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.