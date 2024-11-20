Meteorolojiden uyarı: Cumartesi lapa lapa geliyor… Eldiven, atkı, botları hazırlayın

Haber Merkezi

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle hafta sonu birçok bölgede yağışlı hava etkisini hissettirecek.

Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken, Başkent Ankara’da kar yağışı habercisi oldu.

Meteoroloji uzmanları, Ankaralıları uyarıyor: Cumartesi akşamı başlayacak kar yağışı, Pazar gününe kadar devam edecek.

Soğuk havaya hazırlıksız yakalanmamak için vatandaşların kışlık kıyafetlerini ve araç lastiklerini hazırlaması önemle tavsiye ediliyor.

PAZAR GÜNÜNE BÖYLE UYANACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı kar yağışı uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Başkent Ankaralılar cumartesi gecesi ve pazar sabahı kar topu oynayabilir. Eldiven, atkı, bere, botlarınız hazır olsun. Eğlenceli bir hafta sonu bizi bekliyor..."