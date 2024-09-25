Meteoroloji'den uyarı: O tarihlere dikkat! 13 derece birden düşecek Meteoroloji, bu tarihlerin altını çizerek soğuk havaların geri geleceğini duyurdu. Balkanların etkisiyle havalar 13 derece birden düşecek...

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan soğuk hava dalgasının etkilerini duyurdu.

Önümüzdeki günlerde Balkanlar'dan gelen soğuk havaların etkisiyle sıcaklıkların 13 derece birden düşmesi bekleniyor.

Bu ani sıcaklık değişikliğine karşı tedbirli olunmalı.

30 EYLÜL-1 EKİM TARİHLERİNE DİKKAT

Metroloji kaynağı Hava Forum, ülkemize giriş yapacak olan soğuk hava dalgasını şu sözlerle duyurdu:

“Balkanlar bu kez mücadelesine güçlü hazırlanıyor. Sıcaklıkları 28-29 derecelerden 17-18 derecelere indirebilecek bir güç gözüküyor. 30 Eylül - 1 Ekim gibi Afrika arkasına bakmadan kaçabilir. Gelişmeleri takipteyiz, haydi Balkanlar yapabilirsin!”