Metroda uygulanacak: Kadınlara özel vagon

Yağmur Dinç

Alman Federal Polis Teşkilatı'nın verilerine göre, 2023'te Almanya'daki tren ve istasyonlarda 25.640 şiddet olayı kaydedildi.

Berlin U-Bahn ve S-Bahn hatlarında cinsel taciz vakalarının sayısında artış yaşanırken, 2017’de 295 olan taciz vakası 2023'te 391’e yükseldi.

Polis verilerine göre, mağdurların %89'u kadınlardan oluşuyor.

Berlin'deki toplu taşıma araçlarında artan güvenlik sorunları, kadınlara özel vagon talebini gündeme getirdi.

KADIN VAGONU

Yeşiller Partisi'nin ulaşım sözcüsü Antje Kapek, kadın yolcuların güvenliğini artırmak amacıyla, Berlin U-Bahn'ında belirli vagonların yalnızca kadınlara tahsis edilmesini önerdi.

Kapek, bu uygulamanın yoğun saatler dışında, sürücüye en yakın vagon için geçerli olmasını önerdi.

Şimdilik bu sadece Yeşiller Eyalet Birliği'nin bir fikri. Bugüne kadar herhangi bir yasa teklifi bulunmuyor.

Benzer bir sistem Tokyo'da uygulanıyor ve kadınların güvende hissetmelerini amaçlıyor.