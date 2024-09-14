Mevlit Kandili yurt genelinde bu gece idrak edilecek Her yıl rebiülevvel ayının 12'inci gecesinde idrak edilen ve İslam toplumlarında büyük önem verilen Mevlit Kandili'nin, bu gece çeşitli etkinlikler ile idrak edileceği öğrenildi.

AA

İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak her yıl idrak edilen Mevlit Kandili, birçok vatandaş tarafından çeşitli ibadetler ile geçirilmektedir.

Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyayı teşrifi dolayısıyla, Mevlit Kandili'nin hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci gecesi idrak edildiği bilinmektedir.

MEVLİT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak her yıl çeşitli ibadet ve etkinlikler ile idrak edilmektedir.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE YER VERİLECEK

Her yıl olduğu gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinliklerin düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)