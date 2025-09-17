Mezarlıklar neden parmakla gösterilmez? İşte nedeni...

Günlük hayatta çoğu kişinin farkında olmadan yaptığı bazı davranışlar, kültürel ve dini açıdan hoş karşılanmaz.

Bunlardan biri de mezarlıkları parmakla göstermek. Büyüklerimizden sık sık duyduğumuz bu uyarı, sadece bir gelenek değil; aynı zamanda inanç ve saygı ile de ilgilidir.

Peki, mezarlıkların parmakla gösterilmemesinin ardında yatan neden nedir? İşte merak edilen detaylar...

İslam inancında ölüye ve mezarlığa saygı göstermek önemlidir. Bu nedenle mezarlıkları parmakla işaret etmek, kabirde yatan kişilerin huzurunu bozmak ya da küçümseyici bir tavır olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca halk arasında, mezarlıkları parmakla gösterenin parmağında çıban ya da yara çıkacağına dair inanışlar da yaygındır. Kültürel açıdan bakıldığında ise bu davranış, ölülere karşı edep ve saygının bir göstergesi olarak görülür.

Bu yüzden mezarlıkların parmakla gösterilmesi hoş karşılanmaz; göstermek gerekirse elin tamamıyla veya yön tarif ederek ifade edilmesi tavsiye edilir.

Kısacası, mezarlıkları parmakla göstermemek hem dini hassasiyet hem de kültürel bir gelenektir. Bu davranış, yaşayanların geçmişlerine duyduğu saygının bir yansımasıdır.