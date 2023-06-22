Mide yarasını onarmak için yaratılmış! İbn-i Sina "sabah-akşam 1 kaşık" reçeteliyor... Midesi ile başı dertte olanlar için hazırlanan bu kür, tıp alimi İbn-i Sina'nın reçetesinden geliyor. Düzenli içenin şifa bulduğu tarifi deneyen, kurtuluyor.

Ülser olarak da bilinen mide yarası şikayeti yaşayanlar, bir süre sonra ilaçlardan da umudu kesiyor.

Ülserin tedavisi beslenmede başlarken, destekleyici gıdalar ile birlikte tedavinin etkili olması sağlanabiliyor.

Her yediğine dikkat eden hastalar, mide rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal çözümlere de başvuruyor.

Mide denilince şifa veren doğal ilaçlardan ilk olarak "Kudret Narı" akıllara geliyor.

Kudret narının mide yaralarına faydasını bir duyan, bir de deneyen biliyor.

Uzun yıllardır eski insanlar tarafından kullanılan kudret narı bitkisinin ülser, gastrit ve reflü de önemli etkisi olduğu biliniyor.

Yanıklar, mide rahatsızlıkları, bağırsak problemleri gibi birçok sağlık sorununa iyi gelen kudret narı, zeytinyağında bekletilerek tüketiliyor.

40 gün kudret narı için

Kudret narı özellikle mide yaralarının iyileşme sürecini hızlandırdığı yapılan klinik çalışmalarda belirtilmiştir.

Uzun yıllardır eski insanlar tarafından kullanılan kudret narı bitkisi ülser, gastrit ve reflüye ilaç gibi gelir.

Kudret narı bitkisinin midede üreyen ve mide asidinin artmasına neden olan helikobakter pilori bakterisine karşı önleyici etkiye sahip olduğu biliniyor.

Zeytinyağı ile karıştırıla kudret narının mideye iyi gelmesi için sabahları ve akşamları 1 tatlı kaşığını 40 gün boyunca düzenli tüketiniz.

1 ay boyunca beklemek istemeyenler için aktarlardan hazırlanmış olarak da satın alabilirsiniz.