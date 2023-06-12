Milletler Ligi 2023: Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi'nde 2. tura çıkmaya hazırlanan Türkiye, ilk rakibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Voleybol tutkunları, maç detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte saati ve kanalı...

Volleyball Nations League (VNL) olarak bilinen Milletler Ligi'nde ilk tur sona erdi. Antalya'da tamamlanan maçların ikinci ayağı için A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin' uçtu. Filenin Sultanları Hong Kong'da; Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Voleybol tutkunları, ilk karşılaşma Hollanda-Türkiye maçının tarihi, saati ve kanalı gibi detayları merak ediyor. Peki, Hollanda- Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte maç detayları... Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda Türkiye voleybol maçı 14 Haziran 2023 saat 15.30'da başlayacak. Müsabaka, naklen TRT Spor ve TRT Yıldız'da yayınlanacak.