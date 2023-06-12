Milletler Ligi 2023: Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Volleyball Nations League (VNL) olarak bilinen Milletler Ligi'nde ilk tur sona erdi.

Antalya'da tamamlanan maçların ikinci ayağı için A Milli Kadın Takımı Çin' uçtu.

Filenin Sultanları Hong Kong'da; Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak.

Voleybol tutkunları, ilk karşılaşma Hollanda- maçının tarihi, saati ve kanalı gibi detayları merak ediyor.

Peki, Hollanda- Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte maç detayları...

Milletler Ligi 2023: Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye voleybol maçı 14 Haziran 2023 saat 15.30'da başlayacak.

Müsabaka, naklen TRT Spor ve TRT Yıldız'da yayınlanacak.