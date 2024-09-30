Milli ara ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig milli ara tarihleri Milli maç sebebiyle araya girecek olan Trendyol Süper Lig'in ne zaman araya gireceği merak uyandırdı. İşte Süper Lig'in milli araya gireceği tarih...

Hüseyin Topuz

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda ile yapacağı maçların öncesinde Süper Lig'e ara verilecek.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli takımımız gruptaki ilk iki maçta 4 puan topladı.

B grubunda Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden ay-yıldızlılar, ekim ayında iki maç oynayacak.

11 Ekim'de Karadağ'ı konuk edecek A Milli Takımımız, 14 Ekim'de ise deplasmanda İzlanda ile karşılacak.

Futbolseverler milli maç nedeniyle Süper Lig'e ne zaman ara verileceğini araştırıyor.

Peki, Süper Lig ne zaman araya girecek? İşte yanıtı...

Trendyol Süper Lig 6 Ekim tarihinde oynanacak maçların ardından milli araya girecek.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları, 19 Ekim'de oynanmaya devam edecek.