Milli ara ne zaman başlıyor? Bu hafta Süper Lig var mı? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları nedeniyle liglere verilecek milli ara hakkında aramalar hız kazandı. Peki, milli ara ne zaman başlıyor? İşte merakla beklenen o tarih..

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçları öncesi milli aranın ne zaman başlayacağı ve bu hafta lig maçlarının olup olmadığı merak uyandırdı.

Futbolseverler milli aranın başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Bilindiği üzere 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları nedeniyle liglere milli maç arası verilecek.

A Milli takımımızın Hırvatistan ve Letonya ile karşı karşıya geleceği maçlar için geri sayım başladı.

Peki, milli ara ne zaman başlayacak, bu hafta Süper Lig maçları oynanacak mı? İşte detaylar..

Milli ara ne zaman?

Milli ara Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının ardından başlayacak. Süper Lig'de 8 Ekim Pazar günü oynanacak son maçların ardından milli ara başlayacak.

A Milli takımımız 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ile 15 Ekim'de ise Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımımız gruptaki 6. maçında deplasmanda karşılaşacağı Hırvatistan'ı mağlup ederse maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.

Liglere verilen milli ara bu maçların ardından sonra erecek ve Trendyol Süper Lig 9. haftası ile kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak..