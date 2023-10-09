Milli maç için geri sayım! Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Euro Elemeleri’nde Türkiye, Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımımız, liderliği geri almak için mücadele edecek. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ensonhaber.com

Süper Lig'de 8. hafta müsabakalarının oynanmasının ardından milli ara başlıyor.

Bu milli ara kapsamında, A Milli Takım EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda mücadele ediyor.

Grubun en güçlü takımlarından biri olan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye A Milli Takımı, bu önemli maçı kazanarak liderliği geri almak istiyor.

Hırvatistan, grup maçlarında oynadığı 4 karşılaşmada topladığı 10 puanla zirvede yer alıyor.

Milli Takım ise çıktığı 5 maçta 10 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Vincenzo Montella, takımdaki ilk karşılaşmasına çıkacak.

Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanacak bu kritik maçın tarihi, saat ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman?

Hırvatistan – Türkiye maçı 12 Ekim Perşembe günü saat 21:45’te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.