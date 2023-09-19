Milli takımda yer yerinden oynayacak! Alman basınından A Milli takım için sürpriz iddia A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yanı sıra Hamit Altıntop ile de yolların ayrılacağı iddia edildi. Alman basını iki ismin yerine getirilmesi beklenen isimleri açıkladı..

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A Milli Futbol takımımızda teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı iddiaları konuşulsada henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı bir paylaşım ile Stefan Kuntz'un gönderildiği iddialarını yalanladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur."

Türkiye Futbol Federasyonu iddiaları yalanlasada futbolseverler Kuntz'un yakın zamanda takımdan gönderileceğini düşünüyor.

Stefan Kuntz'un gitmesine kesin gözüyle bakılırken bugün ortaya atılan bir iddiaya göre A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yanı sıra Hamit Altıntop ile de yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Alman Bild Gazetesi, A Milli Takım Sportif Direktörlük görevine Hamit Altıntop’un yerine Mesut Özil’in getirileceğini iddia etti.

Bild gazetesinin bir diğer iddiasına göre ise A Milli takımımızın başına teknik direktör olarak Joachim Löw'ün düşünüldüğü iddia edildi.

Bild gazetesinin bu iddiası sosyal medyada geniş yer buldu..