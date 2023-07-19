Mis gibi kokan bulaşıklar için: Bu yöntemle bulaşık makinesindeki kokuyu anında yok edin! Evinizde bulaşık makinelerinde oluşan o tuhaf kokuları unutun! Artık, bulaşık makinesinin içine birkaç püf noktası eklemek, kötü kokuları anında silip süpürüyor. Sizler için bulaşık makinesindeki kötü kokuları yok edecek yöntemleri derledik.

Evlerimizin vazgeçilmez yardımcısı olan bulaşık makineleri, zaman kazandırıyor ve bize temizlik konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

Ancak bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor ve bulaşık makinesinde garip kokular meydana gelebiliyor.

Biz de sizler için bu kötü kokuyu giderecek yöntemleri derledik. Bu inanılmaz yöntemlerle bulaşık makineleriniz hem mis gibi kokacak hem de tertemiz parlayacak.

Ev hanımları bu harika tüyolarla hem temizliği kolayca halledecek hem de evlerine mis gibi bir koku yayacaklar. İşte o basit yöntemler…

1- Limon esansı damlatın

Bulaşık makinesinin alt kısmına birkaç damla limon esansı damlatın. Limonun ferahlatıcı kokusu, bulaşık makinesindeki tüm kötü kokuları uzaklaştırıyor.

2- Beyaz sirke kullanın

Makinenizi boş bir şekilde çalıştırın ve içine bir yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin. Sirke, hem lekelerle savaşırken hem de makinedeki kötü kokuları uzaklaştırmakta şaşırtıcı bir şekilde etkili oluyor.

3- Lavanta yağı ekleyin

Artık bulaşık makinelerinizin kirlilikle savaşırken aynı zamanda mis gibi koktuğunu hayal edin! Makinenizi boş bir şekilde çalıştırdıktan sonra içine birkaç damla lavanta yağı ekleyin. Lavantanın rahatlatıcı etkisiyle bulaşık makineleriniz aromatik bir spa havasına bürünecek!