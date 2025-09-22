Mısır haşlarken suyuna 1 parça atın! Bu yöntem lezzetini 10 kat artırıyor...

Haşlanmış mısır, özellikle yaz aylarında en çok tüketilen lezzetlerden biri.

Ancak herkesin merak ettiği konu, mısırın daha lezzetli ve yumuşak nasıl olacağıdır.

İşin püf noktası ise haşlama suyuna eklenecek küçük bir malzemede gizli.

Mutfağında bu yöntemi deneyenler, mısırın tadının kat kat arttığını söylüyor. İşte merak edilen o yöntem...

Uzmanlara göre mısır haşlarken suyun içine bir parça şeker atmak, mısırın doğal tadını ortaya çıkarıyor ve lezzetini katlıyor.

Tuz eklemek mısırın sertleşmesine neden olabileceğinden, haşlama sırasında tuz yerine şeker tercih etmek mısırın hem daha yumuşak hem de daha tatlı olmasını sağlıyor.

Püf noktası ise şu: mısırları kaynar suya koymadan önce suyun içine bir tatlı kaşığı şeker atmak yeterli. Bu basit yöntemle mısırlarınız hem kısa sürede pişiyor hem de çok daha lezzetli oluyor.