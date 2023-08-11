Motorin zammıyla akaryakıt fiyatları uçtu! İşte dudak uçuklatan yeni fiyatlar… Mazota gelen zam sonrası akaryakıt fiyatları uçtu. Araç sahipleri pompaya yansıyan zammın ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte dudak uçuklatan yeni akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış göstermeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 80 kuruş zam geldi.

Pompaya yansıyan zammın ardından yeni akaryakıt fiyatları dudak uçuklattı. İşte yeni motorin, benzin ve LPG fiyatları…

İstanbul 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 38,28 TL

Benzin litre fiyatı 36,09 TL

LPG litre fiyatı 15,93 TL

Ankara 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 38,83 TL

Benzin litre fiyatı 36,64 TL

LPG litre fiyatı 16,29 TL

İzmir 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 39,00 TL

Benzin litre fiyatı 36,75 TL

LPG litre fiyatı 16,00 TL