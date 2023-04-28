MSB personel alımı ne zaman? 2023 MSB personel alımı başvuru şartları neler? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasının ardından MSB personel alımı tarihi ve başvuru şartları merak ediliyor. 30 bin 62 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Peki MSB personel alımı ne zaman?

MSB personel alımı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Bakan Akar, bu yıl içinde 30 bin 62 personel alınacağın açıklamıştı. Yapılan açıklamalar sonrası MSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları bakanlık yakından takip edilmeye başlandı. Peki MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

2023 MSB personel alımı ne zaman?

MSB personel alımı başvuruları hakkında tarih duyurusu bekleniyor. Ancak henüz tarih açıklaması yapılmadı.

2023 yılında yapılacak MSB personel alımı başvuruları hakkında yeni bilgiler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

MSB 30 bin 62 personel alımı hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamada bulunmuş ve yaptığı açıklamasında şöyle konuşmuştu:

"Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."