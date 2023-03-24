MSÜ sınav yeri sorgulama 2023! ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olan adayların sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM, MSÜ 2023 sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, MSÜ sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte sınav yeri sorgulama ve belge alma ekranı!

ÖSYM'den MSÜ sınavı için son dakika açıklaması geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak isteyenler, Milli Savunma Üniversitesi sınavını kazanmak için başvurularını tamamladı ve sınav tarihini beklemeye koyuldu.

ÖSYM, 2023 yılında yapılacak olan MSÜ sınav tarihini açıklamıştı. Başvuruları 13 Ocak'ta başlayan ve 7 Şubat'ta bitmesi planlanan MSÜ sınavı için son dakika değişikliğine gidildi.

Türkiye'nin Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilinde can kaybına neden olan deprem nedeniyle sınav tarihi 2 Nisan'a ertelendi.

Asker olmak isteyenler MSÜ sınavını dört gözle beklerken, sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sınava girecek adaylar, "MSÜ sınav yeri sorgulama" ve "MSÜ sınav giriş belgesi" başlıklarını sorguluyor.

Peki, 2023 MSÜ sınav yeri nasıl öğrenilir? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

MSÜ 2023 sınav yerleri açıklandı

2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.