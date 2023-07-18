MTV ödemesi ne zaman bitiyor? İşte 2023 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 3. taksit son ödeme tarihi Temmuz ayının gelmesiyle araç sahiplerinin gündeminde MTV ödemeleri yer alıyor. Sadece bu yıla mahsus olmak üzere ödenecek olan MTV 3. taksitin son ödeme tarihi merak ediliyor. İşte detaylar…

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, her yıl araç sahipleri için önemli bir konu oluyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere 2 kez alınan MTV, bu yıl tek seferlik 3. kez ödenecek.

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem faciası sebebiyle alınacak olan MTV ek ödemesi araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor.

Araç sahipleri, arama motorlarında MTV ek ödemesinin ne zaman, hangi tarihte dona ereceğini araştırıyor.

Peki MTV ödemesi ne zaman bitiyor? İşte 2023 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 3. taksit son ödeme tarihi...

MTV ek ödemesi ne zaman bitiyor?

Bu yıl bir defaya mahsus alınacak olan Ek MTV 1. taksitinin ağustos ayının sonuna kadar, 2. taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

MTV ne kadar oldu?

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.