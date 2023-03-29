Tiktok'ta viral oldu: Bu yöntemle su lekelerinden 5 dakikada kurtulun! Ayna ve cam yüzeylerde kalan su lekelerini yok etmek için, Tiktok'ta bir video paylaşıldı. Tiktok'ta kısa süre içerisinde viral olan bu video sayesinde, ayna ve cam yüzeylerinde oluşan su lekeleri tarihe karışacak.

Ayna ve cam yüzeylerinde oluşan su lekeleri, ev hanımlarının canını sıkan konuların başında geliyor.

Özellikle duştan çıktıktan sonra, duşakabinde yer alan su lekeleri uzun süre temizlenmiyor. Temizlense bile iz olarak kalmaya devam ediyor.

Temizlik malzemeleri bazen işe yaramıyor ve verilen paralar ise boşa gidiyor.

Boşa harcamak ve su lekelerinden tamamen kurtulmak için Tiktok'ta pratik bir yöntem paylaşıldı.

Su lekelerini geçirmek için etkili bir yöntem arıyorsanız, TikTok'ta paylaşılan pratik temizlik yöntemini deneyebilirsiniz.

Su lekelerinden kurtulmanın pratik yolu

Kendini temizlik ustası olarak tanıtan Riya isimli birr Tiktok fenomeni, su lekeleri çıkarmak için pişirme kağıdı kullandı.

Riya, hack'i internette gördüğünü ve işe yarayıp yaramayacağını görmek istediğini söyledi.

Riya, pişirme kağıdını koparak bir top haline getirdi ve bu top ile su lekelerinin üzerinden geçti.

"Bunun gerçekten işe yarayan beş dakikalık el işi tüyolarından biri olması gerekiyordu." dedi.

Pişirme kağıdıyla musluğunun ve duş kapağının ekranını silen fenomen, lekelerin kaybolması karşısında şoke oldu ve onları paylaştı.

Birçok kullanıcı, sirkenin bu işi daha da iyi yapacağına inandıklarını söyledi. Bir kullanıcı şöyle dedi: "Sirke de gerçekten iyi çalışıyor ve sert bir ovma söz konusu değil." Bir diğeri, “Beyaz sirke 100 kat daha iyi yapıyor!” dedi.