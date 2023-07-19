Muharrem ayında 10 gün 3’er defa bu duayı okuyun: Şeytanın şerrinden 1 yıl boyunca koruyor! Muharrem ayında ibadetlerin ve duaların büyük bir anlam kazandırdığına inanılır. Bu mübarek ayın ilk 10 gününde bu duayı 3’er kez okuyan 1 yıl boyunca şeytanın şerrinden korunur.

Muharrem ayı, pek çok Müslüman için önemli bir aydır ve bu dönemde ibadetler artar, dua ve zikirler çoğalır.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı bugün idrak ediliyor. Müslümanlar bu ay içerisinde ibadetlerini yerine getirecek.

Muharrem ayının ilk 10 gününde günde 3’er kez olmak üzere okunan dua, bir yıl boyunca şeytanın şerrinden koruyor.

Abdülhanid Kuds beyanı vachile; Ahmed Zeyni Dehlan şöyle demiştir:

Bir sene boyunca şeytandan korunmak için Muharrem ayının ilk on günü boyunca her gün bu dua 3 kere okunur”

Duanın okunuşu ve Arapça yazılışı