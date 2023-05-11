Muharrem İnce çekildi, gözler ona döndü: Erkan Baş'ın açıklaması olay oldu! O da mı çekiliyor? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından, gözler TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a çevrildi. Erkan Baş'ın, Muharrem İnce'nin çekilmesiyle ilgili yaptığı o açıklama gündem oldu. Peki adaylıktan çekilecek mi? İşte Erkan Baş'ın o açıklaması...

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir zaman kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den açıklama geldi.

Son dönemlerde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini şu sözlerle duyurdu:

Bahaneleri kalmasın, seçimi kaybedince suçu bize atacaklar yoksa. O yüzden adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum.

İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın açıklaması gündeme geldi.

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi ile ilgili açıklama yapan Erkan Baş’ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. İşte Erkan Baş’ın o açıklaması…

"Milletvekili adaylığından çekileceğim..."

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için çağrılarda bulunan Erkan Baş, geçtiğimiz günlerde şu sözleri söylemişti:

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekilirse ben de milletvekilli adaylığından çekileceğim. Hatta bölgemde Memleket Partisi'nin adayını destekleyeceğim.

Bu sözleriyle gündeme gelen Erkan Baş'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine dair henüz bir açıklama gelmedi.