Mühür basarken dikkat! Bu detay oy kurtarıyor... Seçmenlerin doğru oy kullanması gerekiyor. Bu noktada pusula ve mühür konusunda dikkat edilmesi önemli. İşte mühür basarken oy kurtaran detaylar...

14 Mayıs Pazar günü sandık başına giden seçmenler, 2 adet pusula ve 1 adet zarf alıyor.

Ardından oy kabinine geçen vatandaşlar, 1 cumhurbaşkanı adayı için bir de milletvekili için mühür basıyor.

Oyun geçerli olması için mühür basarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Özellikle katlama yaparken mührün bulaşmaması konusunda hassas olmak önem arz ediyor.

Geçersiz oydan kaçınmak için mühür konusundaki ipuçlarını veriyoruz!

Mühür bulaşmaması için;

Vatandaşlar genelde önce mühür basıp ardından pusulayı katlamayı tercih ediyor.

Oy pusulasında mührün bulaşmasını istemiyorsanız bunları yapın;

Önce pusulayı oy vereceğiniz partinin logosu üste gelecek şekilde katlayın.

Ardından mührü basın.

1-2 kere üfledikten sonra zarfa yerleştirin.