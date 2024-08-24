Mumları çıkarın! 24 Ağustos Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi: O ilçeler bugün karanlıkta kalacak... Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul genelinde planlanan elektrik kesintilerinin uygulanacağı ilçe ve sokakları paylaştı. İşte 24 Ağustos Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler...

Editör: Yağmur Dinç

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ ve BEDAŞ, günlük elektrik kesintilerini açıklıyor.

İstanbul'da elektrik kesintisine dair listeler 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü için belli oldu.

"Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? gibi soruların yanıtı vatandaşların gündeminde yer aldı.

Anadolu ve Avrupa Yakası için kesinti yaşanacak ilçeler listelendi.

İşte BEDAŞ&AYEDAŞ 24 Ağustos 2024 İstanbul'da elektrik kesintileri...

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

AYEDAŞ, Anadolu Yakası’nda yaşanacak olan elektrik kesintilerinin gün ve saat aralıklarını belirterek web sitesinde paylaşıyor.

Aşağıda yer alan linkten hangi ilçe de hangi saat aralıklarında kesinti olacağına ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ, Avrupa Yakası’nda yaşanacak olan elektrik kesintilerinin gün ve saat aralıklarını belirterek web sitesinde paylaşıyor.

Aşağıda yer alan linkten hangi ilçede, hangi saat aralıklarında kesinti olacağına ulaşabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA