Muslera devri kapanıyor! Galatasaray yeni kalecisini buldu: İşte o isim… Galatasaray, kalesini uzun yıllardır başarıyla koruyan Fernando Muslera sonrası kaleyi devralacak ismi ararken, dünya yıldızı file bekçisi için düğmeye bastı. İşte Muslera’nın tahtını devralacak isim…

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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray, Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılarına bir yenisini eklerken, gelecek için de büyük adımlar atmaya kararlı.

Yönetim, geleceğin güçlü Galatasaray'ını inşa etmek amacıyla teknik direktör Okan Buruk'un raporlarını dikkate alıyor.

Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşını göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi, uzun yıllar takımın kalesini koruyacak yeni bir isim arayışına girdi.

Galatasaray camiası, bu süreci yakından takip ederken, geleceğin yıldız teknik direktörü ve kalesini kimin koruyacağı merakla bekleniyor.

Bu doğrultuda yönetim, yeni kalecisini belirlemek üzere sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Kolombiyalı file bekçisine kancayı taktı

Kolombiya'nın genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Kevin Mier, sarı-kırmızılıların radarında. Buruk, bu yetenekli eldiveni Uruguay-Kolombiya maçında izleyecek. Beğenmesi halinde transfer için girişimlerde bulunacak.

Kevin Mier kimdir?

Kevin Mier, Atletico Nacional formasını giyerek Kolombiya futboluna büyük katkı sağlayan yetenekli bir kaleci olarak dikkat çekiyor. 23 yaşındaki kaleci, 2023 yılında 39 maçta kalesini başarıyla korudu ve güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olarak kayda geçiyor.

1.90 cm boyundaki Mier, kariyeri boyunca Atletico Nacional, Valledupar ve Santa Fe formalarıyla sahaya çıktı ve Kolombiya U20 milli takımında da 14 maçta görev aldı.

Atletico Nacional ile 2025 yılına kadar olan sözleşmesi bulunuyor.