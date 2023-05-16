Mutfağa giren sırrını soracak! Lavaboya kahve ve kaynar su dökerseniz... Lavabodan gelen kötü kokulardan kurtulmanın en pratik yöntemini açıklıyoruz! İhtiyacınız olan iki şey var: Kahve ve sıcak su....

Yemek artıkları, biriken yağlar, eskiyen gider boruları derken lavabodan gelen o kokuyu herkes bilir... Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan kötü koku, daha çekilmez hale gelir. Hangi temizlik ürününü kullanırsanız kullanın bir türlü kokuyu geçiremiyorsanız, doğru yerdesiniz. Lavabodaki kötü kokudan sonsuza kadar kurtaracak yöntemi açıklıyoruz... Türk kahvesi-kaynar su Türk kahvesinin lavabodan gelen pis kokulara iyi geldiğini biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken; içtiğiniz kahvenin telvesini lavabonuza döktükten sonra, birkaç dakika bekleyip üzerine sıcak su dökmek. Kahve telvesi hem giderleri temizleyecek hem de mis gibi kokmasını sağlayacaktır.